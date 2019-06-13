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В Ессентуках налетчики на магазин убили одного и ранили еще двух человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Неизвестные в масках с автоматами совершили разбойное нападение на склад одного из магазинов в Ессентуках (Ставропольский край), один человек погиб, двое ранены, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

"Вечером 12 июня двое неизвестных в тряпичных масках с автоматическим оружием пробрались на территорию склада одного из магазинов в поселке РККА Ессентуков и расстреляли находившегося там 34-летнего мужчину. Также ими тяжело ранены еще двое мужчин, находившихся там же. Сейчас они госпитализированы в реанимационное отделение больницы. Установлено, что нападавшие похитили деньги, которые были у потерпевших", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений), части 3 статьи 30 пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений), пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

На месте работает следственная группа, преступников ищут.

Ставропольский край Ессентуки

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