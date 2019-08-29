Россиянина задержали по подозрению в разбойном нападении на профессора из США

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Полиция задержала жителя Ленинградской области, подозреваемого в участии в разбойном нападении на американца в баре в Петербурге. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк добавила, что потерпевший - профессор факультета экономики Нью-Йоркского университета. По ее словам, в сентябре 2018 года несколько молодых людей в баре в центральном районе Северной столице брызнули американцу в лицо из аэрозольного баллончика, избили, после чего отобрали имущество за сумму более 300 тысяч рублей.

По данному факту завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Расследование инцидента продолжается.