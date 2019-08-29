Поиск

Россиянина задержали по подозрению в разбойном нападении на профессора из США

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Полиция задержала жителя Ленинградской области, подозреваемого в участии в разбойном нападении на американца в баре в Петербурге. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк добавила, что потерпевший - профессор факультета экономики Нью-Йоркского университета. По ее словам, в сентябре 2018 года несколько молодых людей в баре в центральном районе Северной столице брызнули американцу в лицо из аэрозольного баллончика, избили, после чего отобрали имущество за сумму более 300 тысяч рублей.

По данному факту завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Расследование инцидента продолжается.

Ирина Волк МВД Санкт-Петербург США Нью-Йорк

Новости по теме

Новости

Ни одна компания не захотела страховать запуск "Протона-М" на 2,1 млрд руб

В Кабардино-Балкарии предотвратили теракты против госструктур

Депутаты предложили разрешить курьерскую доставку безрецептурных лекарств

Депутаты предложили разрешить курьерскую доставку безрецептурных лекарств

Источник сообщил о помещении Сенцова в СИЗО Москвы в рамках подготовки к обмену

Источник сообщил о помещении Сенцова в СИЗО Москвы в рамках подготовки к обмену

Адвокат Сенцова пока не подтвердил сообщения о его этапировании в Москву

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск

Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили из-за массовых увольнений

Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили из-за массовых увольнений

Суд в Новосибирске отказался снять кандидатуру действующего мэра Локтя с выборов

Что случилось этой ночью: четверг, 29 августа

Владивосток пострадал от ливней на 100 миллионов рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');