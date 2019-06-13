Синоптики предупредили о ночных заморозках в Поволжье

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют понижение температуры и ночные заморозки в ближайшие сутки в некоторых регионах Поволжья.

Пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ночью 14 июня местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -2°С.

В свою очередь, по информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, в ночь на 14 июня в республике местами ожидаются заморозки до 1 градуса ниже ноля.

Небольшие заморозки ожидаются и в Башкирии. В региональном ГУ МЧС сообщили, что местами по республике возможны слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2°С. Ночь ожидается без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Похолодание придет и на смену 30-градусное жаре в Оренбуржье. По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, в пятницу в регионе возможно резкое понижение минимальной температуры воздуха на 10 градусов и более. Синоптики предупреждают, что на почве и в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов.

Специалисты не исключают вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, овощных и других теплолюбивых культур. В этой связи садоводам рекомендуется защитить молодые всходы от заморозков: укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой, отмечается сообщении регионального главка МЧС.

Также о заморозках на почве до 0...-1°С в ночь на пятницу сообщает и ГУ МЧС России по Удмуртии. Днем ожидается +13...+18°С.

Как сообщалось ранее, ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Прикамье ночью и утром 13-14 июня.