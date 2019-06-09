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Температура воздуха в Москве достигла +31 градуса и повторила рекорд 1999 года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Температура воздуха на опорной московской метеостанции в районе ВДНХ к 16:00 воскресенья достигла 31 градуса выше ноля, сообщает Гидрометцентр России.

По данным наблюдений, тем самым в Москве повторен температурный рекорд дня, установленный 9 июня 1999 года, тогда столбик термометра в российской столице поднялся до +31,0 градуса по Цельсию.

Абсолютный температурный рекорд дня за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве устоял: 9 июня 1948 года в городе было зафиксирована температура воздуха 32,1 градуса выше ноля.

Кроме того, 9 июня стало самым жарким днем в Москве с начала 2019 года. Предыдущий температурный максимум фиксировался 7 и 8 июня, тогда в городе было 30,9 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что в московском регионе до 10 июня продлено действие "оранжевого" уровня опасности из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-8 градусов.

С понедельника в Москве станет немного прохладней, пройдут небольшие дожди, возможны грозы и град, уточнили в Гидрометцентре.

Москва Гидрометцентр

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