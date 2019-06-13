Путин предоставил гражданство внуку мецената Сергея Щукина

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о приеме нескольких людей в гражданство Российской Федерации.

Среди них - француз Андре-Марк Делок-Фурко - внук мецената Сергея Щукина. В гражданство также принят американец Джулиан Генри Лоуэнфельд - поэт и драматург, считающийся одним из лучших переводчиков произведений Пушкина на английский язык. Гражданство также получила гражданка Франции Кристин Моник Вероник Панделле.

Согласно указу, россиянами также стали 13 выходцев из Армении, по восемь - из Таджикистана и Молдавии, по семь - из Украины и Азербайджана, по шесть - из Афганистана и Узбекистана, трое - из Италии, по двое - из Казахстана, Турции и Вьетнама, по одному - из Грузии и Туркмении. Кроме того, гражданство получил уроженец Югославии.