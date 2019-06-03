МВД РФ сообщило о нескольких тысячах жителей Донбасса, попросивших о гражданстве

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - С момента начала работы пунктов по приему заявлений о гражданстве РФ в Ростовской области в них обратились несколько тысяч граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил в понедельник пресс-центр МВД РФ.

Точное число обратившихся за российским гражданством жителей Донбасса в министерстве не назвали. Там отметили, что заявления рассматриваются в срок до трех месяцев.

В пресс-центре МВД добавили, что пункты выдачи паспортов гражданина РФ начнут работу, когда будут приняты решения о предоставлении российского гражданства.

В МВД напомнили, что в Ростовской области развернуты четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении гражданства РФ жителями Донецкой и Луганской областей Украины, а также центр обработки материалов. Они расположены в поселке Матвеев-Курган, селе Покровское, городе Донецке (Ростовская область) и городе Новошахтинске. Сотрудники отделений по вопросам миграции принимают документы на оформление гражданства России от официальных представителей министерств внутренних дел ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Как отмечается в тексте указа, он принят в гуманитарных целях для "защиты прав и свобод человека и гражданина", в соответствии с законом "О гражданстве РФ".

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с открытием в Ростовской области центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.

8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит выдачу паспортов жителям Донбасса, даже если они не будут признаваться украинским руководством.