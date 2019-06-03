Поиск

МВД РФ сообщило о нескольких тысячах жителей Донбасса, попросивших о гражданстве

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - С момента начала работы пунктов по приему заявлений о гражданстве РФ в Ростовской области в них обратились несколько тысяч граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил в понедельник пресс-центр МВД РФ.

Точное число обратившихся за российским гражданством жителей Донбасса в министерстве не назвали. Там отметили, что заявления рассматриваются в срок до трех месяцев.

В пресс-центре МВД добавили, что пункты выдачи паспортов гражданина РФ начнут работу, когда будут приняты решения о предоставлении российского гражданства.

В МВД напомнили, что в Ростовской области развернуты четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении гражданства РФ жителями Донецкой и Луганской областей Украины, а также центр обработки материалов. Они расположены в поселке Матвеев-Курган, селе Покровское, городе Донецке (Ростовская область) и городе Новошахтинске. Сотрудники отделений по вопросам миграции принимают документы на оформление гражданства России от официальных представителей министерств внутренних дел ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Как отмечается в тексте указа, он принят в гуманитарных целях для "защиты прав и свобод человека и гражданина", в соответствии с законом "О гражданстве РФ".

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с открытием в Ростовской области центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.

8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит выдачу паспортов жителям Донбасса, даже если они не будут признаваться украинским руководством.

МВД РФ ДНР ЛНР

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 3 июня

"Коммерсанту" грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

СКР возбудил уголовное дело против топ-менеджеров "Тольяттиазота"

СКР возбудил уголовное дело против топ-менеджеров "Тольяттиазота"

Суд арестовал экс-губернатора Конькова по делу о хищении 700 млн рублей

Опубликован X Национальный рейтинг университетов "Интерфакса"

Опубликован X Национальный рейтинг университетов "Интерфакса"

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Умер заключенный из орловской колонии, где устроили банкет на Пасху

Вексельберг назвал "тотальным жизненным кризисом" санкции США против него

Миллиарды полковника Захарченко

Одного из фигурантов дела полковника Захарченко заподозрили в фальсификации улик

Одного из фигурантов дела полковника Захарченко заподозрили в фальсификации улик

Россиянам в мае больше всего запомнились победа Зеленского и катастрофа SSJ 100

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');