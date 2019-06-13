Александр Благов утвержден на посту директора Курчатовского института

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Благова директором федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно информации сайта Курчатовского института, Александр Благов руководит этим исследовательским центром с 2018 года. Ранее он занимал пост первого замдиректора центра по исследовательской работе.

Президентом Курчатовского института является Михаил Ковальчук.

Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики.