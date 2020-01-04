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Путин произвел кадровые изменения в Курчатовском институте

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил членами наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет: Сергея Королева, руководителя Службы экономической безопасности ФСБ, и Руслана Цаликова, первого замминистра обороны РФ.

Соответствующим указом глава государства также освободил Виктора Бурсука и Сергея Кириенко от этих должностей в центре.

Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики.

Россия Курчатовский институт Владимир Путин

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