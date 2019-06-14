В ФАР поддержали идею повысить лимит скорости до 130 км/ч на некоторых дорогах

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Предлагаемое Росавтодором увеличение до 130 километров в час разрешенной скорости на отдельных участках российских автотрасс снизит число нарушений правил дорожного движения, считает глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

"Я полностью поддерживаю увеличение скоростного режима, потому что это снизит нарушения, потому что многие автовладельцы хотят ехать быстрее и вынуждены превышать установленные ограничения", - сказал Канаев в пятницу "Интерфаксу", комментируя подготовку нового госстандарта.

По его словам, статистика Росавтодора последних лет показывает отсутствие роста числа дорожно-транспортных происшествий на автомагистралях, где лимит скорости, с учетом допустимого порога превышения скорости в 20 км/ч, уже составляет 130 км/ч.

"Поэтому и дальше можно вводить порог в 130 км/ч на тех участках, где действительно Росавтодор обеспечит классность, налоги и безопасность. Я считаю очень позитивным, что с этой инициативой выступил именно Росавтодор, потому что именно это ведомство должно будет обеспечить качество магистралей", - сказал глава ФАР.

Он также назвал разумным планируемое разграничение скоростного режима по полосам в зависимости от массы автомобиля, как это учитывает международный опыт.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" сообщила, что в России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Документ, по данным издания, по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт.

"Для введения такого скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности, глубокой колеи, при этом во время снегопада и ливней допустимая скорость должна ограничиваться. Этим же стандартом рекомендуется сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 м до 3,5 м: это нужно для выравнивания скоростей в потоке", - говорится в публикации.