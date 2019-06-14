"Ъ" сообщил о частых случаях кредитования 18-летних без работы на крупные суммы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Банки стали чаще выдавать кредиты неработающим 18-летним клиентам на суммы от ста до двухсот тысяч рублей, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

По данным издания, продукты для подростков предлагают Тинькофф-банк, Почта-банк, Qiwi-банк по карте "Совесть", "Восточный", Кредит Европа банк, ХКФ-банк и Альфа-банк. Как рассказали участники рынка, большинство потенциальных заемщиков - владельцы детских и подростковых дебетовых карт, расходы по которым контролируются родителями.

В большинстве банков кредит выдают только при подтверждении дохода. В Тинькофф-банке и Qiwi-банке этого не требуется. Однако в "Тинькофф-банке" газете рассказали об использовании многофакторной модели при выдаче кредитов, а случаи выдачи крупных сумм неработающим 18-летним в банке объяснили техническими сбоями и недоработками. В Qiwi-банке отметили, что лимит для достигших совершеннолетия клиентов не превышает 100 тысяч рублей, а при оформлении договора запрашиваются контакты родителей, хотя сведений об их доходах не требуется.

Отношение банкиров к ситуации разнится. Зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин сказал "Ъ", что доля заемщиков со столь высокими рисками окажется невелика, а зампред правления банка "Ренессанс Кредит" Сергей Королев подчеркнул, что родители не обязаны оплачивать долги совершеннолетних детей, если они не являются поручителями.

Между тем руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский отметил, что кредитование 18-летних под доходы родителей "не является позитивной практикой, причем как исходя из морально-этических аспектов, так и риска неплатежей".

В Госдуме ситуация также вызвала беспокойство. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что это социальный вопрос, требующий проработки. "Нельзя допустить, чтобы погашение кредитов шло за счет родителей, необходимо сделать подобное кредитование невыгодным для банков путем введения дополнительных требований по резервированию и иными мерами", - приводит его слова "Ъ".