Qiwi продаст проект "Совесть" Совкомбанку

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Qiwi plc продает проект потребительского кредитования "Совесть" Совкомбанку, сделку планирует закрыть примерно через месяц, говорится в сообщении группы.

Qiwi переуступит Совкомбанку права требований к клиентам "Совести" балансовой стоимостью около 9 млрд рублей (включая просроченную задолженность), получит денежное возмещение по ним в размере от 6 до 6,5 млрд рублей.

В дальнейшем группа собирается передать банку практически все активы проекта "Совесть", включая соответствующие бренды и домены. В рамках сделки Совкомбанк намерен сделать предложения по трудоустройству ряду сотрудников "Совести", компенсировать Qiwi часть расходов, связанных с увольнениями.

"Окончательная стоимость передаваемых прав требований и полученных компанией денежных возмещений подлежит оценке, которая должна состояться примерно через месяц; в этот момент, как ожидается, также произойдет закрытие сделки", - отмечает группа.

Qiwi ожидает, что общий скорректированный чистый убыток по сегменту потребительских финансовых сервисов за весь 2020 год не превысит 2 млрд рублей. Кроме того, в результате продажи бизнеса группа понесет убытки от списания активов. "Мы ожидаем, что убыток по результатам сделки не превысит 1,5 млрд рублей. Данный убыток не окажет влияния на скорректированную чистую прибыль группы, так как будет учтен в виде корректировки в силу единоразовой природы сделки", - подчеркивает группа.

Группа ранее ожидала, что "Совесть" выйдет на окупаемость в конце 2020 года. "Проект уверенно двигался к этой цели, но мы столкнулись с рядом проблем. В рамках развития мультибанковской модели проекта нам не удалось найти единых условий, которые были бы экономически выгодными и технологически эффективно реализуемыми для всех заинтересованных участников. Альтернативный сценарий развития проекта требовал построения полноценного банка и был сопряжен с увеличением риска и необходимостью вложения дополнительных инвестиций. Усиление позиций в масс-маркет продуктах не является стратегически приоритетным для группы Qiwi, а с учетом сложившейся экономической ситуации на рынке в результате распространения пандемии, продажа проекта является наиболее целесообразной", - пояснил представитель Qiwi.

"Принимая во внимание как текущую ситуацию, так и некоторые другие факторы, нам не удалось создать мультибанковскую модель, которая была бы экономически выгодной и технологически эффективно реализуемой для всех участников", - приводятся слова генерального директора Qiwi Бориса Кима в сообщении.

В результате группа, проанализировав возможности развития проекта "Совесть", пришла к выводу, что стратегия создания полноценного банковского предложения повлечет за собой значительные инвестиции, увеличит кредитные риски и поставит ее в ситуацию острой конкуренции с другими участниками рынка.

Предполагается, что "Совесть" будет объединена с аналогичным проектом Совкомбанка - "Халва". "Объединение "Совести" и "Халвы" станет по-настоящему win-win проектом, от которого выиграют все наши ключевые стейкхолдеры: клиенты, магазины-партнеры и весь банковский рынок в целом", - приводятся слова первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского в сообщении.