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"Мегу Дыбенко" под Петербургом закрыли из-за обрушения перекрытий на подземную парковку

Причиной обрушения могли стать строительные работы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В торговом центре "Мега Дыбенко" в Ленинградской области в ночь на пятницу произошло обрушение перекрытий на парковку. Пострадал стоявший там автомобиль, сообщили региональному изданию "47news" в пресс-службе "ИКЕА" - компании-владельца здания.

По словам очевидцев, провалился пол на первом этаже или "потолок на парковке". "Рабочие случайно сломали плиты перекрытия при демонтаже стяжки электрогидравлическим роботом, пустотелые плиты перекрытия не выдержали", - говорится в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн" во "ВКонтакте". Обрушение произошло на открытой парковке, сказали "Росбалту" в пресс-службе "Меги".

В пресс-службе "ИКЕА" также предположили, что обрушение было вызвано строительными работами. "Сейчас торговый центр закрыт за исключением магазина "ИКЕА", который расположен в отдельном здании. Причины и площадь обрушения будут понятны после выводов экспертов", - сообщили в компании.

Петербург Ленобласть Мега ИКЕА

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