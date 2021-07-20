Петербурженка отсудила у ТРК "Мега Дыбенко" 300 тысяч рублей за падение

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге Василеостровский районный суд присудил покупательнице 300 тысяч рублей компенсации от торгово-развлекательного комплекса "МЕГА Дыбенко", сообщила пресс-служба городских судов.

1 декабря 2019 год заявительница поскользнулась и упала на территории комплекса из-за неубранной наледи. Она получила черепно-мозговую травму и почти две недели лечилась в Александровской больнице. После выписки она просила у администрации торгового центра возместить ей расходы на медицинские услуги и компенсировать моральный ущерб, но ей отказали.

Покупательница тогда попросила суд взыскать с них 2,5 млн рублей компенсации морального вреда и возместить ей расходы на лечение в размере 29 тысяч рублей.

Представитель ответчика исковые требования в суде не признала.

Суд счел, что истица упала из-за того, что территорию не убирали надлежащим образом. Компенсация взыскана с ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б", собственника ТРК, и ООО "Ингка Сентерс Рус Оперэйшн", ответственного за контроль за уборкой территории.