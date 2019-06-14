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Жителям Улан-Удэ посоветовали закрыть окна и не выходить на улицу из-за пожара

Возгорание локализовали на площади 1,8 тысячи квадратных метров

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Улан-Уде днем в пятницу начался крупный пожар в поселке Мясокомбинат. Роспотребнадзор заявил о превышении в воздухе вредных примесей, и посоветовал местным жителям как можно меньше выходить на улицу, закрыть окна и двери и завесить их мокрыми простынями.

Проверка проб воздуха в окрестностях рынка установила, что там превышено содержание диоксида азота и серы до 1,6 ПДК и 1,02 ПДК соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Бурятии.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 14:50 по местному времени (9:50 по Москве). В 15:10 в региональном управлении МЧС "Интерфаксу" сообщили, что пожар локализовали на площади 1,8 тысячи квадратных метров. В тушении участвуют 60 сотрудников МЧС, 22 единицы техники, в том числе пожарный вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный, четвертый уровень сложности. Данных о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в поселке загорелось административное здание на проспекте Автомобилистов. Оттуда самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Улан-Удэ МЧС пожар

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