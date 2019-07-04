Пожару на складах в Краснодаре присвоили повышенный ранг

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошёл в четверг утром на складах по ул. Кореновская в Краснодаре, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по ул. Кореновская поступило в 4:00 мск. Объявлен ранг пожара №2, существует угроза распространения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6:00 по Москве, возгорание локализовано на площади 1200 кв. метров, погибших и пострадавших нет, отмечает пресс-служба.

К тушению пожара привлечены 70 человек и 21 единица техники.