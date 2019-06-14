МАК решил пока не давать рекомендаций по повышению безопасности полетов
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В предварительном отчете о расследовании авиакатастрофы SSJ-100 15 мая в аэропорту "Шереметьево" указано, что на данном этапе рекомендаций по повышению безопасности полетов нет.
"При рассмотрении предварительного отчета члены комиссии решили, что дополнительных рекомендаций на данном этапе расследования не требуется", - говорится в документе, обнародованном в пятницу Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).
Там указано, что ранее комиссия МАК подготовила и направила в Росавиацию и Минпромторг "донесение, содержащее рекомендации по повышению безопасности полетов". "В ходе дальнейшей работы технической комиссией могут быть даны и другие рекомендации", говорится в отчете.
Перед подготовкой окончательного отчета о расследовании авиакатастрофы SSJ-100 комиссии МАК еще предстоит провести эксперимент на полнопилотажном тренажере для оценки действий экипажа, проанализировать данные памяти разных блоков самолета, а также провести математическое моделирование полета, отмечается в документе МАК.
Предварительные выводы
Ведомство опубликовало в пятницу предварительный отчет о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" в "Шереметьево" 5 мая. Однозначных выводов о причинах катастрофы в документе не представлено.
Из отчета следует, что после удара молнии в самолете отключился автопилот и возникли неполадки связи - о других значимых проблемах техники не сообщается. В частности, указывается, что двигатели SSJ-100 отказали уже после жесткой посадки.
Вместе с тем документ не содержит и прямых указаний на ошибки пилотов в качестве причин катастрофы.
"Комиссией (МАК - ИФ) проведен предварительный сравнительный анализ заходов на посадку, выполненных командиром воздушного судна в ручном режиме (с отключенным автопилотом) при работе системы дистанционного управления в "Normal mode" (режим управления с помощью автоматизированных систем - ИФ), c аварийным полетом. Движения боковой ручки управления по тангажу в аварийном полете значительно больше по амплитуде, носят колебательный характер, что приводило к существенным изменениям параметров продольного движения", - говорится в отчете.
При этом отмечается, что аналогичные "размашистые" движения наблюдались и при заходах на посадку, выполнявшихся в режиме Direct mode (ручное управление без помощи автоматических систем) другими экипажами авиакомпании. "Причины данных особенностей пилотирования анализируются", - говорится в документе.
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
При пожаре на борту самолёта погиб 41 человек.
Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.