МАК решил пока не давать рекомендаций по повышению безопасности полетов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В предварительном отчете о расследовании авиакатастрофы SSJ-100 15 мая в аэропорту "Шереметьево" указано, что на данном этапе рекомендаций по повышению безопасности полетов нет.

"При рассмотрении предварительного отчета члены комиссии решили, что дополнительных рекомендаций на данном этапе расследования не требуется", - говорится в документе, обнародованном в пятницу Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

Там указано, что ранее комиссия МАК подготовила и направила в Росавиацию и Минпромторг "донесение, содержащее рекомендации по повышению безопасности полетов". "В ходе дальнейшей работы технической комиссией могут быть даны и другие рекомендации", говорится в отчете.

Перед подготовкой окончательного отчета о расследовании авиакатастрофы SSJ-100 комиссии МАК еще предстоит провести эксперимент на полнопилотажном тренажере для оценки действий экипажа, проанализировать данные памяти разных блоков самолета, а также провести математическое моделирование полета, отмечается в документе МАК.

Предварительные выводы

Ведомство опубликовало в пятницу предварительный отчет о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" в "Шереметьево" 5 мая. Однозначных выводов о причинах катастрофы в документе не представлено.

Из отчета следует, что после удара молнии в самолете отключился автопилот и возникли неполадки связи - о других значимых проблемах техники не сообщается. В частности, указывается, что двигатели SSJ-100 отказали уже после жесткой посадки.

Вместе с тем документ не содержит и прямых указаний на ошибки пилотов в качестве причин катастрофы.

"Комиссией (МАК - ИФ) проведен предварительный сравнительный анализ заходов на посадку, выполненных командиром воздушного судна в ручном режиме (с отключенным автопилотом) при работе системы дистанционного управления в "Normal mode" (режим управления с помощью автоматизированных систем - ИФ), c аварийным полетом. Движения боковой ручки управления по тангажу в аварийном полете значительно больше по амплитуде, носят колебательный характер, что приводило к существенным изменениям параметров продольного движения", - говорится в отчете.

При этом отмечается, что аналогичные "размашистые" движения наблюдались и при заходах на посадку, выполнявшихся в режиме Direct mode (ручное управление без помощи автоматических систем) другими экипажами авиакомпании. "Причины данных особенностей пилотирования анализируются", - говорится в документе.