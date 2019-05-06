Из сгоревшего в "Шереметьево" Superjet извлекли 41 тело

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет в понедельник сообщил об обнаружении тел 41 человека, погибших в результате катастрофы Superjet 100 в столичном аэропорту "Шереметьево".

"Непосредственно после посадки эвакуированы 33 пассажира и четыре члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41 человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы", - говорится в сообщении СК.

Следователи изымают с места происшествия документы и вещи пассажиров. После необходимых процессуальных действий их обещают передать пострадавшим и близким погибших.

Также сотрудники СК совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) осматривают взлетную полосу и фюзеляж самолета.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находилось 78 человек. Ранее СК сообщал о том, что в катастрофе выжили 37 человек, 41 погиб. Позже в Минздраве заявили о 40 погибших.

Возбуждено уголовное дело. Среди версий произошедшего - ошибка пилотов, диспетчеров или лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Члены экипажа сообщили журналистам, что перед катастрофой в самолет ударила молния, после чего пилоты потеряли связь с диспетчером и перевели судно на ручное аварийное управление.