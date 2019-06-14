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Жители пензенского села Чемодановка перекрыли трассу после массовой драки с цыганами

В больнице скончался один участник драки

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Жители села Чемодановка в Пензенской области провели митинг и перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал", сообщает местное издание "Пенза-Взгляд".

Местные СМИ уточняют, что 13 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка местных жителей с цыганами, ставшая впоследствии поводом для возмущения граждан.

Следственные органы Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в ходе конфликта между местными жителями в Бессоновском районе, сообщается на сайте регионального СУ СКР в пятницу.

Дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне вечером между местными жителями села Чемодановка произошел конфликт, в ходе которого пострадало несколько человек, двое из которых госпитализированы.

Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался вечером а пятницу.

По решению руководства СУ СКР расследование поручено отделу по расследованию особо важных дел, отмечается в пресс-релизе. На месте происшествия работают сотрудники СУ СКР, УМВД и УФСБ по Пензенской области.

В Бессоновском районе введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина уточнила, что глава региона Иван Белозерцев в данный момент находится в Чемодановке, где он уже принял участие в сходе граждан и держит ситуацию на личном контроле.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает подтверждением данной информации со стороны правоохранительных органов.

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