Поиск

Более 170 человек доставлены в полицию по делу о драке с цыганами

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - 174 человека доставлены в полицию по делу о массовой драке в Пензенской области, трое из них задержаны, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта. Продолжается опознание лиц и проведение иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, c этой целью в органы внутренних дел доставлено 174 лица", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители пензенского села Чемодановка перекрыли трассу после массовой драки с цыганами, произошедшей 13 июня, в результате которой погиб один человек.

Пензенская область

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Сотрудников издания "Такие дела" оштрафовали за пикеты в поддержку Голунова у суда

Жители пензенского села Чемодановка перекрыли трассу после массовой драки с цыганами

Посольство РФ в США выясняет обстоятельства смерти чемпиона РФ по сноуборду Кольцова

Что произошло за день: пятница, 14 июня

Роскомнадзор заблокировал ресурс с базой данных клиентов российских банков

Роскомнадзор заблокировал ресурс с базой данных клиентов российских банков
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Мантуров заявил, что экипаж аварийного SSJ 100 мог продолжить полет

Мантуров заявил, что экипаж аварийного SSJ 100 мог продолжить полет

Капитан украинского судна компенсирует ущерб по делу о браконьерстве

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

ЦБ заявил, что терял деньги в банках как обычный участник рынка, а не как регулятор

Банк России предупредил о росте инфляции из-за планов использования ФНБ

Банк России предупредил о росте инфляции из-за планов использования ФНБ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');