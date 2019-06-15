Более 170 человек доставлены в полицию по делу о драке с цыганами

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - 174 человека доставлены в полицию по делу о массовой драке в Пензенской области, трое из них задержаны, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта. Продолжается опознание лиц и проведение иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, c этой целью в органы внутренних дел доставлено 174 лица", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители пензенского села Чемодановка перекрыли трассу после массовой драки с цыганами, произошедшей 13 июня, в результате которой погиб один человек.