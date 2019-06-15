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В Краснодаре самолет сел со второго раза, задев хвостом посадочную полосу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер Airbus из Москвы задел хвостом полосу, не сумев приземлиться с первой попытки в Краснодаре, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в службах аэропорта "Пашковский".

"Командир воздушного судна A-319 доложил о невозможности совершить посадку и уходе на второй круг. Однако при попытке осуществить маневр коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы", - рассказал он.

Несмотря на нештатную ситуацию, самолет удалось благополучно посадить.

На борту находилось 180 человек.

Никто не пострадал.

Краснодар Москва Airbus А-319

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