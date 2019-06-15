В Краснодаре самолет сел со второго раза, задев хвостом посадочную полосу
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер Airbus из Москвы задел хвостом полосу, не сумев приземлиться с первой попытки в Краснодаре, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в службах аэропорта "Пашковский".
"Командир воздушного судна A-319 доложил о невозможности совершить посадку и уходе на второй круг. Однако при попытке осуществить маневр коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы", - рассказал он.
Несмотря на нештатную ситуацию, самолет удалось благополучно посадить.
На борту находилось 180 человек.
Никто не пострадал.