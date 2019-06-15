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В СКР уточнили детали происшествия с самолетом при посадке в Краснодаре

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер из Москвы задел хвостом полосу, не сумев приземлиться с первой попытки в Краснодаре, пассажиры и экипаж не пострадали, сообщает в субботу Следственный комитет РФ.

В РоссииВ Краснодаре самолет сел со второго раза, задев хвостом посадочную полосуЧитать подробнее

Как рассказали в ведомстве, 15 июня примерно в 2 часа ночи пассажирский лайнер Boeing 737 следовавший из Москвы в Краснодар задел при посадке хвостовой частью ВПП, пассажиры и экипаж не пострадали.

На борту воздушного судна находилось 175 человек.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Устанавливается сумма причиненного ущерба.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, сотрудники ведомства проводят проверку по факту жесткой посадки самолета. Отмечается, что из 175 человек, находящихся на его борту, никто за медицинской помощью не обращался.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что командир лайнера A-319 доложил о невозможности совершить посадку и уходе на второй круг. Однако при попытке осуществить маневр коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Несмотря на нештатную ситуацию, самолет удалось благополучно посадить. Никто не пострадал.

Москва Краснодар СКР

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