В иркутский Шелехов подали горячую воду спустя три дня после аварии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ликвидирована авария на магистральном канализационном коллекторе в городе Шелехове (Иркутская область), которая 12 июня оставила без водоснабжения почти 50 тысяч жителей, сообщил агентству "Интерфакс" мэр Шелехова Сергей Липин.

"В ночь на субботу был восстановлен обрушившийся участок коллектора протяженностью около двух метров. Сегодня в течение дня все жилые дома подключены к горячему водоснабжению. Холодная вода была подана в пятницу", - сказал он.

Липин уточнил, что коллектор был прочищен, обрушившийся свод заново забетонирован.

Как ранее сообщалось, 12 июня в подземном железобетонном коллекторе диаметром в один метр из-за обрушения верхней части конструкции образовалась пробка, заблокировавшая отвод стоков Шелехова к очистным сооружениям. В коллекторе скопилось более 50 тысяч кубометров воды.

В городе было полностью отключено горячее водоснабжение, а холодная вода подавалась только в ночное время.

Авария не сказалась на работе расположенного в Шелехове Иркутского алюминиевого завода "РусАл", поскольку у предприятия замкнутый водооборот.

Шелехов - город в 12 км от Иркутска, население - около 50 тысяч человек.