Иркутский Шелехов остался без воды из-за аварии на канализационном коллекторе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В городе Шелехов Иркутской области ликвидируют аварию на магистральном канализационном коллекторе, из-за которой со среды нарушено водоснабжение жилых домов. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" в четверг мэр Шелехова Сергей Липин.

Авария произошла 12 июня. У подземного железобетонного коллектора диаметром 1 метр обрушилась внутрь верхняя часть. В результате в трубе образовалась пробка, перекрывшая отток стоков от города. Сейчас в коллекторе скопилось более 50 кубометров воды.

"Это магистральный коллектор, собирающий все стоки города, по которому они направляются на очистные сооружения - порядка 15 тыс. кубометров в сутки. Место аварии обнаружено, работы по ликвидации ведутся в круглосуточном режиме. Параллельно ведется откачка стоков. Чтобы снизить подпор, в городе полностью отключено горячее водоснабжение, а холодное включаем по часам", - сообщил Липин.

Он уточнил, что холодное водоснабжение жилого сектора отключается с 10:00 до 20:00 по местному времени, социальные объекты точечно подключены.

Организован подвоз питьевой воды к жилым домам. Создано 20 точек раздачи. Волонтеры помогают пожилым горожанам носить фляги и ведра.

"Авария не сказалась на работе Иркутского алюминиевого завода, поскольку у него замкнутый водооборот", - отметил мэр.

Он также отметил, что место аварии находится на пересечении федеральной трассы Р-258 "Байкал" и Транссибирской железнодорожной магистрали, поэтому одна из главных задач - исключить спонтанный выход стоков из коллектора.

Шелехов - город в 12 км от Иркутска, в котором расположен Иркутский алюминиевый завод РусАЛа. Население - около 50 тыс. человек.