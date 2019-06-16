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Песков не исключил, что вопрос встречи Путина и Трампа решится накануне G20

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Полный объём вопросов не удастся обсудить, если встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональдf Трампа пройдёт "на ногах", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) gресс-секретарь президента отметил, что из Вашингтона никаких инициатив относительно встречи по-прежнему не следует. По его словам, договориться о ней можно даже накануне саммита G20.

"Это может быть даже канун начала "двадцатки". Мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны", - сказал Песков.

Он напомнил, что Трамп заявлял о готовности встретиться с китайской, российской стороной и другими странами на саммите G20. "Может быть, он имеет в виду такие проходные встречи, как дипломаты говорят "на ногах". Это, конечно, не полноформатная встреча", - сказал он.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп

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