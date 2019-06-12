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Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на саммите G20

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке. Саммит запланирован на 28-29 июня.

Трамп, слова которого приводит американское телевидение, добавил, что также намерен провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Однако в Кремле заявили, что не получали от Вашингтона никаких сигналов, подтверждающих планы президента США встретиться с Владимиром Путиным на саммите G-20 в Осаке.

"Нет, до сих пор мы никаких официальных сигналов от Вашингтона не получали, и по официальным каналам встречу американцы никак не инициировали", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом плане ничего не изменилось", - добавил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что четких договоренностей по времени и формату встречи президентов России и США нет.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
Дональд Трамп США Владимир Путин

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