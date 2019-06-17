В Кузбассе расселят 71 дом после просьбы жителей об убежище в Канаде

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Жильцов более 70 частных домов в Киселевске (Кузбасс), жители которого попросили Канаду об убежище из-за плохой экологической обстановки, планируют расселить из-за подземного пожара, начавшегося на месте стихийной свалки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии в понедельник.

"С улиц Раздольная, Малинная, Разрезовская, Парниковая и переулка Малинный будет расселен 71 дом, сейчас составляются списки жильцов. Некоторые граждане из-за каких-то опасений пока не пускают соцработников, есть и те, кто вообще не хочет переезжать. К концу недели станет известно точное количество людей, которые будут переселены", - сказал собеседник агентства.

Куда именно переселят жильцов, еще не решено, но планируется, что дома впоследствии будут снесены.

В свою очередь губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в соцсетях сообщил, что побывал на том месте, где из-под земли идет дым, и встретился с населением. "Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Вместе с людьми обошел весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Пошаговый план действий обсудили с жителями, они поддержали. Встретимся здесь в начале августа снова", - написал Цивилев.

По его словам, будет создана группа специалистов, в которую войдут и местные жители, для выяснения причин подземного пожара. После подготовительных работ там начнется бурение для проведения анализов и причин горения.

В свою очередь местные СМИ опубликовали видеозапись с пресс-конференции Цивилева в Новокузнецке, состоявшейся накануне его поездки в Киселевск. В ходе встречи с журналистами глава региона обвинил жителей района, где был зафиксирован подземный пожар, просивших убежища у премьер-министра Канады Джастина Трюда, в дискредитации Кузбасса.

"Они пошли другим путем, написали премьер-министру. Вы что думаете, от этого что-то измениться? Ничего от этого не поменялось, но эти люди дискредитировали Кузбасс, РФ. Проблема должна быть решена, но какое мое должно быть к ним отношение?", - сказал Цивилев.

Пожар и обращение к премьеру Канады

Как сообщалось, в начале июня вблизи переулка Малинный начался пожар на несанкционированной свалке, который потушили сотрудники МЧС. Спустя несколько дней жители вновь заметили дым в том же месте и обратились к спасателям. Прибывшие на место пожарные выяснили, что очаг находится под землей.

Вскоре местные жители записали видеообращение к премьер-министру Канады Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором попросили убежища из-за плохой экологии и начавшегося подземного пожара.

10 июня возгорание угольного пласта было ликвидировано. СКР начал проверку причин возгорания, а также травмирования местного жителя, который получил ожог ноги от горящей земли.

По данным мэрии, возгорание произошло на закрытой в 2014 году угольной шахте "Киселевская".