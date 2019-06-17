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Мошенник вернул Алибасову деньги и попросил отдать ему подложного кота

Мошенник вернул Алибасову деньги и попросил отдать ему подложного кота
Кошка породы Канадский сфинкс, архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, который вручил родственникам Бари Алибасова чужого кота, частично вернул врученные ему деньги и попросил отдать питомца обратно.

"Сегодня с нами связался мужчина, который похитил 800 тысяч рублей, и сказал, что хотел бы урегулировать вопрос. Он извинился за то, что обманул близких Бари Каримовича, пояснив, что ему очень были нужны деньги", - сказал "Интерфаксу" PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Он пояснил, что мужчина увидел в СМИ информацию о пропаже домашнего питомца Алибасова и украл у соседей похожего, чтобы получить вознаграждение.

"Он украл кота с дачи родственников, и 13 июня отдал его помощнице Бари Алибасова, получив деньги. Однако, когда близкие мужчины узнали о пропаже своего животного и услышали новости о Чуче, то сразу поняли, куда делся их кот по кличке Осирис. К тому же соседи по даче видели, как мужчина с их котом садился в машину. Они потребовали, чтобы он вернул питомца, в противном случае пригрозив сдать его полиции", - рассказал Горжанкин.

По его словам, мужчина вернул 550 тыс., а остаток обещал прислать позже. На данный момент решается проблема с возвратом кота Осириса.

4 июня Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", употребив ее по ошибке вместо воды. Он до сих пор находится в больнице.

Тем временем его любимый питомец - канадский сфинкс по кличке Чуча, сбежал из квартиры. Семья музыканта обещала нашедшему вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или бесплатный концерт группы "На-На". Ситуацией воспользовался злоумышленник, который принес кота такой же породы и взял деньги.

Кота в итоге все же нашли. Он находился по соседству - в центре школы кунг-фу "Ша-Фут-Фань". СМИ сообщали, что настоящего кота вернули бесплатно.

Ранее в понедельник сын артиста Бари Алибасов-младший сообщил, что продюсер находится в реанимации, вопрос о его переводе в палату будет решён в ближайшее время.

Бари Алибасов

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