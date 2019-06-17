Бари Алибасова выписали из больницы

Он проведет с Лидией Федосеевой-Шукшиной несколько дней в Подмосковье

Бари Алибасов, архивное фото Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Продюсера и музыканта Бари Алибасова выписали из больницы, в ближайшее время он будет находится с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" сын артиста Бари Алибасов-младший.

"Я забрал его из больницы. Мы получили анализы, эксперты их посмотрели и сказали, что опасности летального исхода у Алибасова нет", - сказал он.

Он напомнил, что продюсера планировали отправить самолетом в Казахстан на лечение. Полет пока отложили. "Он вцепился в Лидию Николаевну и сказал, что никуда не полетит и хочет провести с ней время. Поэтому он сейчас спрятан в Подмосковье, а самолет перенесен на пятницу", - уточнил Алибасов-младший.

Состояние Алибасова, по словам его сына, оценивается как нормальное, он самостоятельно питается, но пока ничего не помнит.

Утром 17 июня сын продюсера говорил "Интерфаксу", что его еще не перевели из реанимации в обычную палату.

Алибасова 4 июня положили в токсикореанимационное отделение НИИ им. Склифосовского. Это произошло из-за того, что в студии он по ошибке вместо воды выпил жидкость "Крот" для очистки труб. В результате он получил ожог желудка и пищевода.

Несколько дней продюсер находился в состоянии искусственной комы. 10 июня он пришел в сознание.

Алибасов родился 6 июня 1947 года в городе Чарск Семипалатинской области Казахской ССР. В советские годы он был основателем и лидером группы "Интеграл", игравшей в разных стилях: от джаза и кантри до фьюжн и психоделического рока. В конце 1980-х годов Алибасов создал поп-группу "На-на" и стал ее продюсером, группа существует до сих пор .