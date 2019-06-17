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Житель Калининграда на спор залез в бетонную трубу и застрял на семь часов

Его спасли сотрудники Росгвардии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Житель Калининграда залез на спор в бетонную трубу на одной из улиц и там застрял. Семь часов спустя его обнаружили случайные прохожие, которые вызвали Росгвардию, сообщила пресс-служба областного управления ведомства.

Мужчину вызволили сотрудники наряда вневедомственной охраны.

Его осмотрели врачи скорой помощи и пришли к выводу, что ему требуется госпитализация.

Росгвардия Калининград

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