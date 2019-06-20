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В Калининграде бездомные заселились в квартиру, хозяин которой уехал в отпуск

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении бездомных, которые поселились в чужой квартире на время отпуска хозяина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В полицию обратился 63-летний местный житель и сообщил, что в квартире его друга, который уехал за границу, горит свет. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Пройдя в квартиру, стражи порядка обнаружили и задержали двух 37-летних бездомных граждан", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчины заметили, что в квартире никто не проживает и, разбив балконное окно, проникли в помещение, где жили несколько дней. За это время они украли и продали плазменный телевизор.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Калининград

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