Президент РФ подписал закон об ужесточении ответственности за "пьяные" ДТП с жертвами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в дорожно-транспортном происшествии по вине пьяного водителя. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Законом предлагается внести изменения в статью 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", предусматривающие повышение сроков лишения свободы за совершение указанного преступления лицом при управлении автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным средством в состоянии опьянения.

Максимальные санкции предлагается установить в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека - от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет) лишения свободы с запретом на профессию до 3 лет. Если это повлекло по неосторожности смерть человека, то наказание предлагается установить от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет) лишения свободы, в случае смерти двух или более лиц - от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 4 до 9 лет).

Кроме того, вводится ответственность лица, управляющего легким или сверхлегким воздушным судном либо маломерным водным судном, за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба (более 1 млн рублей). В качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Ранее один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отметил, что законопроектом предлагается приравнять ответственность за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли люди, к ответственности за умышленное убийство.

Другой соавтор законопроекта, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что на сегодняшний день подобного рода преступления считаются преступлениями по неосторожности, поэтому достаточно часто применяются меры наказания ниже нижнего предела лишения свободы или на нижнем пределе, даже когда речь идет о гибели двух и более человек.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше 4 тыс. человек. "Изучая этот вопрос, мы пришли к выводу, что нам необходимо менять законодательство для того, чтобы остановить это", - сказал Володин во время встречи со студентами Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Со своей стороны, глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев говорил "Интерфаксу", что жесткое усиление ответственности пьяных водителей не остановит потенциальных нарушителей правил дорожного движения и не приведет к снижению числа жертв на дорогах.

"Это ужесточение как профилактическая мера вряд ли поможет (снижению травматизма и смертности на дорогах - ИФ). Пьяными за руль садятся те, кто уверен в своей безнаказанности либо люди просто неадекватные", - сказал Канаев.