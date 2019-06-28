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Вступила в силу новая редакция УК с поправками о "пьяных" ДТП

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - С 28 июня вступает в силу новая редакция Уголовного кодекса РФ с увеличенными сроками лишения свободы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает газета "Коммерсант".

Изменения были внесены в статью 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" были внесены изменения.

Максимальные санкции устанавливаются в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека - от 3 до 7 лет (было до 4 лет) лишения свободы с запретом на профессию до 3 лет. Если это повлекло по неосторожности смерть человека, то наказание составит от 5 до 12 лет (было от 2 до 7 лет) лишения свободы, в случае смерти двух или более лиц - от 8 до 15 лет лишения свободы (было от 4 до 9 лет).

Кроме того, введена ответственность лица, управляющего легким или сверхлегким воздушным судном либо маломерным водным судном, за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба (более 1 млн рублей). В качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 17 июня.

УК РФ

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