Власти назвали короткое замыкание предварительной причиной пожара в Пятигорске

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Возгорание на складе "Станкоремзавода" в Пятигорске могло произойти из-за короткого замыкания, сообщает пресс-служба горадминистрации на своей официальной странице в соцсетях.

"По предварительной версии причина возгорания - короткое замыкание", - говорится в сообщении властей.

Пресс-служба уточняет, что огонь вспыхнул в помещениях, арендованных под склад лакокрасочных изделий.

Ранее сообщалось, что 17 июня в 18:15 по московскому времени в Пятигорске, поселок Горячеводский, на ул. Заводская, 1, произошел пожар по рангу №2 на территории складского помещения ООО "Станкоремзавод", пострадал один человек. В 21:31 по Москве пожар на площади 750 кв. м. был ликвидирован.