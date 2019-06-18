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14 человек эвакуированы из-за короткого замыкания на борту МИ-8 на Чукотке

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента с коротким замыканием на борту МИ-8, из-за которого пришлось эвакуировать пассажиров и членов экипажа планового внутреннего рейса.

"В понедельник вечером Ми-8 не вылетел из Нутепельмена в Эгвекинот, 14 пассажиров с вещами и три человека экипаж были эвакуированы. Пострадавших нет. На место прибыла ремонтная бригада. Всех пассажиров другой рейс увез по маршруту", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу.

Информацией о загорании на борту МЧС не располагает.

В свою очередь в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры агентству сообщили, что причиной инцидента предварительно стало короткое замыкание.

"Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров. Предварительная причина инцидента - короткое замыкание. Выясняем подробности", - отметили в прокуратуре.

Уточняется, что проводится проверка того, как эксплуатировалось и обслуживалось судно.

Чукотка

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