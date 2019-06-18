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Семь человек отравились предположительно угарным газом в Ульяновске

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Несколько жильцов многоэтажки в Заволжском районе Ульяновска отравились угарным газом, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"В 22:35 по Москве на улице Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки. В результате происшествия есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству "Интерфакс", что пострадали семь человек, среди них один ребенок.

"Пострадавшие госпитализированы", - сказал источник.

Ранее об инциденте сообщалось со ссылкой также на осведомленный источник, который сообщал о семерых пострадавших в результате происшествия. Собеседник отмечал, что была проведена эвакуация других жильцов дома.

Ульяновская область

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