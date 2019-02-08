Два подростка насмерть отравились угарным газом в Татарстане

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Обстоятельства гибели двух подростков устанавливают в Татарстане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По информации ведомства, в 22:47 по Москве 7 февраля поступило сообщение об отравлении предварительно угарным газом двух человек.

"По предварительной информации, в частном доме по ул. Советской в городе Альметьевске после посещения бани, находящейся на территории этого же домовладения, стало плохо двум мальчикам 13 и 17 лет. Прибывшие медики "скорой помощи" констатировали смерть подростков", - говорится в сообщении.

Причины происшествия устанавливаются.