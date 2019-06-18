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Особый противопожарный режим установлен в Якутске

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Якутска ввела особый противопожарный режим из-за сильных пожаров в черте города.

"Особый противопожарный режим введен в Якутске из-за высокого IV уровня пожарной опасности. Режим установлен с 15 июня до 15 июля", - сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Уточняется, что на период действия режима запрещается въезд транспорта в лес, ограничивается посещение лесов, запрещено сжигать мусор и сухую траву на территории города.

Ранее сообщалось, что в Якутске полыхает лесной пожар на площади 40 га. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

С 20 мая на всех землях лесного фонда Якутии установлен пожароопасный сезон. С его начала было зарегистрировано более десятка лесных пожаров.

Летом 2018 года общая площадь охваченного огнем леса в Якутии достигла почти 1,5 млн га. Ущерб от пожаров оценили более чем в 1 млрд руб.

Якутия

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