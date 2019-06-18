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Крупный лесной пожар ликвидировали в Прибайкалье

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Иркутской области было выявлено пять новых природных пожаров, ликвидировано четыре, продолжает действовать восемь очагов площадью 1534,7 га, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"На землях лесного фонда ликвидировано четыре пожара, в том числе два крупных. Общая площадь потушенных очагов составила 2097 га. По одному новому возгоранию ликвидировано в Эхирит-Булагатском и Усольском районах, ранее действовавшие - в Бодайбинском и Нижнеудинском районах", - говорится в сообщении.

В зоне доступа в локализованном состоянии на утро вторника перешло два очага площадью 2,5 га: в Жигаловском и Боханском районах. Продолжается тушение одного природного пожара площадью 2,2 га, не покрытых лесом, в Качугском районе.

В зоне космического мониторинга находится пять лесных пожаров общей площадью 1530 га, все - в Бодайбинском районе. Они возникли из-за гроз на значительном расстоянии от населенных пунктов. Тушение их не ведется из-за крайней удаленности и отсутствия угроз.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник в регионе было семь лесных пожаров площадью 3570 га, из которых один локализованный на 2 тыс. га в Нижнеудинском районе, шесть - в зоне космического мониторинга в Бодайбинском районе.

Иркутская область

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