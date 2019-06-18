Поиск

Суд присудил 62 тыс. рублей матери укушенного собакой ребенка

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Суд в Омске рассмотрел иск матери восьмилетней девочки, пострадавшей от укусов собаки, сообщает прокуратура Омской области.

Собака напала на ребенка во дворе дома по ул. Семиреченская осенью 2018 года.

"Девочка получила телесные повреждения виде ран на ноге, плече и кисти, которые квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования матери потерпевшей и взыскал с хозяйки собаки 62 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, возмещения убытков и расходов по оплате услуг представителя.

Омск

Новости по теме

Новости

"Известия" узнали об изменениях в закон об аварийном жилье

"Известия" узнали об изменениях в закон об аварийном жилье

Минобороны РФ опубликовало ролик с перехватом бомбардировщика США

Минобороны РФ опубликовало ролик с перехватом бомбардировщика США

Кудрин обеспокоен возможностью социального взрыва из-за падения уровня жизни

Кудрин обеспокоен возможностью социального взрыва из-за падения уровня жизни

Депутат Госдумы от Астрахани предложил Минпросвещения закупать "правильные" ручки для ЕГЭ

Депутат Госдумы от Астрахани предложил Минпросвещения закупать "правильные" ручки для ЕГЭ

ВКС РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями

Что произошло за день: понедельник, 17 июня

BadComedian и кинокомпания Kinodanz пошли на мировую

BadComedian и кинокомпания Kinodanz пошли на мировую

Все цыгане покинули пензенскую Чемодановку после драки с местными жителями

Все цыгане покинули пензенскую Чемодановку после драки с местными жителями
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

"Медуза" сообщила о допросе сотрудников по "делу Голунова"

"Медуза" сообщила о допросе сотрудников по "делу Голунова"

Источник подтвердил попытки иностранных спецслужб взломать системы управления инфраструктурой РФ

Источник подтвердил попытки иностранных спецслужб взломать системы управления инфраструктурой РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');