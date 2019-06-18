Суд присудил 62 тыс. рублей матери укушенного собакой ребенка

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Суд в Омске рассмотрел иск матери восьмилетней девочки, пострадавшей от укусов собаки, сообщает прокуратура Омской области.

Собака напала на ребенка во дворе дома по ул. Семиреченская осенью 2018 года.

"Девочка получила телесные повреждения виде ран на ноге, плече и кисти, которые квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования матери потерпевшей и взыскал с хозяйки собаки 62 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, возмещения убытков и расходов по оплате услуг представителя.