Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Фото: ТАСС, Николай Галкин

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров необходимо пересмотреть и, в частности, исключить из этого списка пищевой мак, сказала "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник.

Она отметила, что сегодня за продажу пищевого мака пострадало большое количество людей, которые "не являются общественно опасными".

"Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка. Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака", - рассказала Москалькова, отметив, что за такое нарушение люди получают "очень высокие сроки наказания".

По мнению российского омбудсмена, главным критерием уголовной политики должна быть общественная опасность. "Мы считаем этих людей общественно опасными? Я не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован", - пояснила она.

Москалькова добавила, что в настоящее время работа над изменениями в 228-й статье Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств) продолжается. Причем она сама и аппарат уполномоченного по правам человека принимают участие в разработке поправок.

"Цель нашего проекта - либерализация и создание не только в уголовном кодексе, но и уголовно-процессуальном кодексе гарантий чистоты собирания доказательств по этой статье. Именно она (228-я статья) вызывает сегодня больше всего вопросов", - заключила Москалькова.

По данным экспертов, в настоящее время в российских тюрьмах и колониях находится более 550 тыс. человек, причем около 140 тысяч (26%) из них отбывают наказание по статьям, связанным с наркотиками.

11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал 13 июня, что в российском парламенте, "не откладывая в долгий ящик", проведут анализ правоприменительной практики по 228 статье.