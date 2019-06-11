В Думу внесут законопроект о смягчении наказания на хранение наркотиков без цели сбыта

МВД и Верховный суд уже дали положительные отзывы на эти поправки

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму скоро могут внести законопроект о смягчении ответственности за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом. Об этом "Интерфаксу" рассказал депутат-единоросс Николай Брыкин, глава думской рабочей группы, которая занимается совершенствованием законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

"Одно из первых предложений, которые мы рассмотрели, смягчение наказания по частям второй и третьей статьи 228 УК РФ, которая касается случаев приобретения наркотиков не для перепродажи, когда следствие установило, что наркотики использовал человек для себя, что он просто болен (наркоманией - ИФ), мы на рабочей группе согласились с этим", - сказал он.

По словам Брыкина, МВД и Верховный суд уже дали положительные отзывы на это предложение.

О том, что депутаты готовы внести такой законопроект, "Дождю" сообщил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что поправки поддержали ФСБ, МВД и Генпрокуратура.

Ранее 11 июня провести серьезную реформу статьи 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков, призвал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он написал об этом в твиттере, комментируя решение министра внутренних дел освободить журналиста Ивана Голунова.

Корреспондента "Медузы" задержали 6 июня сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД Москвы на следующий день заявили, что у журналиста при себе и дома нашли наркотики. На него завели дело о покушении на сбыт наркотических веществ. 8 июня его направили под домашний арест на два месяца.

Журналист вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили, а после задержания к нему применяли силу. Его защита указала на многочисленные нарушения со стороны полицейского следствия. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что Голунова освободят от ответственности за недоказанностью его вины, а задержавших его полицейских отстранят от службы и проверят.