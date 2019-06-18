В Кремле не разделили опасений Кудрина насчет социального взрыва из-за роста нищеты

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с опасениями главы Счетной палаты Алексея Кудрина по поводу роста нищеты в РФ, который может привести к социальному взрыву.

"Я хочу вам напомнить слова президента РФ Владимира Путина: количество людей, доходы которых сократились, - это количество несколько подросло в связи с внешней экономической конъюнктурой, процессами, которые происходят в нашей экономике", - сказал Песков.

"В то же время говорить о росте бедности в России в данном случае нельзя, а главное, что президент считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного минимума первоочередной, и реализация многих нацпроектов имеет своей целью решение этой проблемы", - сказал Песков.

По его словам, "формулировки насчет каких-то взрывов и так далее - мы не можем с этим согласиться". "Мы, скорее, относим это к эмоциональным проявлениям", - добавил он.

"В плане наличия проблемы - безусловно, да. Об этом хорошо известно. Этого никто и не скрывает, но и гипертрофированно ее оценивать тоже считаем неверным", - заключил Песков.