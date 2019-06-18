Кудрин сообщил, что число бедных в РФ сокращается медленнее прогноза

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что, по уточненному прогнозу, число бедных в России в нынешнем году должно сократиться на полтора миллиона человек.

"На конец прошлого года количество бедных у нас составляло 13%, от всей численности населения это составляло 18,9 млн человек. Это очень большая цифра. В этом году в рамках прогноза предполагалось сократить численность бедных до 10,5%, сейчас в обоснование этого проекта бюджета (поправок в федеральный бюджет текущего года - ИФ) показано, что берется более реалистичная цифра 12%. Это тоже немало, это на полтора миллиона сократить за год численность бедных", - сказал Кудрин, выступая в Госдуме при обсуждении в первом чтении поправок в федеральный бюджет на 2019 г. и плановый период до 2021 г.

По его словам, даже этой цели добиться очень сложно, если реальные доходы населения не растут и отстают от прогнозных показателей. Он напомнил, что президент поставил задачу к 2024 г. в два раза снизить уровень бедности.

"Представлен более реалистичный, чем изначально план по показателю численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Мы все очень беспокоимся по поводу того уровня населения, которое проживает ниже уровня прожиточного минимума, это те люди которых мы называем бедными, это та черта бедности, о которой мы сегодня много говорим, она беспокоит всех", - сказал Кудрин.

В отзыве Счетной палаты на проект бюджета отмечается, что в 2018 г. при условии применения значительных мер поддержки снижение уровня бедности составило только 0,3% (с 13,2% до 12,9%). При этом в 2019 г. уровень бедности должен сократиться на 0,9 процентных пункта (до 12%) в условиях более высокой инфляции и возможного снижения реальных располагаемых денежных доходов населения, говорится в отзыве. При этом расширение мер социальной поддержки граждан, предусмотренных в 2018 г., не планируется, говорится в отзыве.