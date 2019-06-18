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Армия России вскоре получит новое оружие на гиперзвуке и лазерной энергии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России скоро получит совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство", - сказал министр во вторник, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он также добавил, что оснащенность Вооруженных сил России новым оружием с 2013 года возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64%.

Сергей Шойгу

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