Поиск

Шойгу поставил задачу обновить теорию ведения войн

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Выработка новой теории ведения военных действий должна в ближайшее время стать основной задачей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Открывая научно-практическую конференцию с руководством ВС РФ, Шойгу заявил, что современные войны требуют новых подходов. "Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - пояснил министр.

Глава Минобороны РФ также сообщил, что с 2013 года оснащенность российской армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64%. "В настоящее время в Вооруженные силы поступает военная техника, в которой воплощены самые передовые достижения технические мысли", - добавил он.

Кроме того, по словам Шойгу, российские вооруженные силы скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые образцы такого вооружения уже поставлены на опытно-боевое дежурство, заключил министр.

Сергей Шойгу Минобороны

Новости по теме

Новости

В связи с голодовкой рабочих Сергиево-Посадского хлебокомбината возбудили уголовное дело

В Думу внесен законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут

В Думу внесен законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут

Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД

Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД

Экс-глава Серпуховского района порезал себя во время суда

В Кремле не разделили опасений Кудрина насчет социального взрыва из-за роста нищеты

Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков

Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков

15 цыган арестовали после массовой драки в Чемодановке

15 цыган арестовали после массовой драки в Чемодановке

В Москве был избит исполнительный директор Фонда кино Тельнов

В Москве был избит исполнительный директор Фонда кино Тельнов

Большинство россиян назвали службу в армии обязательной для мужчины

Большинство россиян назвали службу в армии обязательной для мужчины

Сибирские ученые предложили запретить сброс стоков напрямую в Байкал

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');