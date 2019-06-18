Шойгу поставил задачу обновить теорию ведения войн

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Выработка новой теории ведения военных действий должна в ближайшее время стать основной задачей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Открывая научно-практическую конференцию с руководством ВС РФ, Шойгу заявил, что современные войны требуют новых подходов. "Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - пояснил министр.

Глава Минобороны РФ также сообщил, что с 2013 года оснащенность российской армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64%. "В настоящее время в Вооруженные силы поступает военная техника, в которой воплощены самые передовые достижения технические мысли", - добавил он.

Кроме того, по словам Шойгу, российские вооруженные силы скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые образцы такого вооружения уже поставлены на опытно-боевое дежурство, заключил министр.