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Бомж неделю воровал шоколадные конфеты в аэропорту "Пулково"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бездомный вор-рецидивист задержан в аэропорту Пулково по подозрению в краже шоколадных конфет, сумок и чемодана.

Как сообщила пресс-служба УВД на транспорте по СЗФО во вторник, о похищении товаров в полицию сообщил менеджер магазина из пассажирского терминала. В результате следственных действий было установлено, что 54-летний бездомный в течение последней недели мая приезжал в аэропорт и заходил в магазин.

"Пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, он совершал кражи, похитив 27 коробок шоколадных конфет, две наплечные сумки и чемодан", - говорится в сообщении.

Подозреваемый нигде не работает, не имеет постоянного места жительства, злоупотребляет спиртными напитками, имеет судимости за кражи чужого имущества и угрозы убийством.

В отношении бездомного возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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