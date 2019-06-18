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Государство решило изъять почти всю прибыль Росгеологии за 2018 год

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Государство хочет через дивиденды изъять 95% чистой прибыли "Росгеологии" за 2018 год по РСБУ в размере 145,749 млн рублей, говорится в директиве правительства, с которой ознакомился "Интерфакс".

Таким образом, чистая прибыль госхолдинга по итогам 2018 года могла составить 153,4 млн рублей.

"Росгеология" на 100% принадлежит государству. По итогам 2017 года на выплату дивидендов "Росгеология" планировала направить 92,7% от чистой прибыли, ее размер в компании не раскрывали.

Весной у "Росгеологии" сменился руководитель - им стал экс-замминистра экономического развития РФ и бывший глава ВЭБа Сергей Горьков. С его приходом "Росгеология" сконцентрировалась на разработке новой стратегии развития. Горьков отмечал, что основой новой стратегии, помимо исполнения госконтрактов, станет усиление партнёрства с крупными недропользователями и предоставление сервисных услуг. Особое внимание будет уделено развитию деятельности как в Арктике, так и на зарубежных рынках.

Он также говорил, что обновленная стратегия будет основана на новых механизмах финансирования, формах партнерства и технологиях. Росгеология", в частности, собирается использовать механизмы венчурного финансирования.

Росгеология

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