Футболист Кокорин захотел отбывать наказание в одной колонии с братом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Осужденный по делу о хулиганстве футболист Александр Кокорин желает отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы дала рекомендации об этом руководству учреждения ФСИН, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

Члены ОНК посетили Кокорина при проверке СИЗО-2 ("Бутырка").

По словам Мельникова, сложившаяся практика позволяет помещать родных братьев не только в одну колонию, но и в один отряд.

В "деле Мамаева и Кокорина" идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо фигурантов дела причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (п. "а" ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием стула в качестве оружия в отношении Пака (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовицкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Суд оправдал Кирилла Кокорина по одному из эпизодов.

Все четверо фигурантов в ходе предварительного и судебного следствия частично признали свою вину.