Приговор Кокорину и Мамаеву оставлен в силе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменения сроки лишения свободы, назначенные полузащитнику ФК "Краснодар" Павлу Мамаеву, нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину, его брату Кириллу и приятелю футболистов Александру Протасовицкому по приговору за драки и хулиганство, передал корреспондент "Интерфакса".

"Апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда, оглашенном в четверг.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Мамаев был приговорен к 1 году 5 месяцам колонии. Младший брат игрока "Зенита" Кирилл и приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий получили аналогичные сроки.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью Соловчука из хулиганских побуждений, братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака, а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину.

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Фигуранты признают вину частично. С октября 2018 года они находятся под стражей в СИЗО "Бутырка".