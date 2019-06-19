Суд Владивостока оштрафовал компанию-отловщика косаток на 37,6 млн

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Владивостока за нарушение правил рыболовства оштрафовал компанию ООО "Сочинский дельфинарий", отловившую и содержащую косаток и белух из "китовой тюрьмы".

"ООО "Сочинский дельфинарий" признать виновным и назначить штраф 37 млн 601 тыс. рублей", - сообщила судья Татьяна Михайлова.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ООО "Сочинский дельфинарий" признано виновным по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Установлено, что компания выловила двух косаток с нарушениями. Среди них: незаконное место вылова, несоответствие технических средств и типа судов, нарушения процедур вылова и другие нарушения.

Компания в ходе судебного заседания вину свою не признавала и просила суд прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

Как сообщалось, в начале июня по аналогичному делу Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновными в нарушении правил рыболовства и оштрафовал две компании, отловившие косаток и белух и содержащие и "китовой тюрьмы". Так, ООО "Белый кит" оштрафован на 28,1 млн руб, а ООО "Океанариум ДВ" на 56,4 млн руб. Решение суда не вступило в законную силу, компании заявили, что намерены обжаловать решение.

Также во Фрунзенском районном суде слушаются аналогичное дело в отношении компании-отловщика ООО "Афалина".

Южно-Сахалинский городской суд 31 мая вынес решение по иску экологических общественных организаций, где признал распределение квот на вылов косаток и белух в 2018 году Росрыболовством незаконным. При этом суд отклонил требование изъять животных и выпустить их, экологи опротестовали решение в этой части.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона.

Возбуждены уголовные и административные дела. Минприроды и власти заявили о том, что животных вернут в естественную среду обитания летом после короткой программы реадаптации.